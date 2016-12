Sådan folder du de flotteste servietter til jule- og nytårsfesten

Prikken over i'et

På et dekorativt festbord hører sig selvfølgelig også festlige servietter. Intet viser, at du har brugt tid og energi på at dække et smukt og indbydende bord, som de fint foldede servietter.

Er du vært for den store jule- eller nytårsfest, har vi derfor fundet et par idéer til de flotteste servietter, så dine gæster vil føle sig godt modtaget ved bordet.