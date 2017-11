Sådan dekorerer du årets julebord med blomster

Vælg de rigtige blomster

Når du skal vælge blomster til de små vaser, er det en fordel at tænke over et bestemt tema eller nogle bestemte farver. Blomsterne må gerne spille sammen med omgivelserne og den øvrige udsmykning.

Nøjes med at bruge en eller to planter i hver vase, så undgår du, at det bliver for meget. Vær også opmærksom på, at blomsterne ikke er for høje. Man skal fortsat kunne se hinanden hen over bordet.