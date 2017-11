Sådan arrangerer du årets smukkeste julebuket

Få maksimal udbytte af blomsterne



Vil du gerne have glæde af dine blomster så længe som muligt, har Maria nogle nemme tips klar til dig.

Fyld en vase op med en tredjedel vand og tilføj en anelse klorin inden du går i gang med at arrangere din buket. Klorinen hjælper med at holde bakterieniveauet i vandet nede og skaber et godt miljø for dine blomster.

Derudover er det en gode idé at give blomsterne et skråsnit i stilken, så den får en så stor overflade som mulig. På den måde kan blomsterne lettere suge vandet til sig og får en længere levetid.

En sidste forudsætning, for at garantere et maksimalt udbytte af dine juleblomster, er at gå efter sæsonvarer. Sæsonblomsterne holder med garanti længere og ser samtidig meget smukkere ud.