En magisk start på julen: Se Royal Copenhagens flotte juleborde

Royal Copenhagen udstiller smukke juleborde

BO BEDRE var med indenfor, da Royal Copenhagen åbnede deres flotte julebordsudstilling. En kold november dag blev forvandlet til en magisk aften i julens tegn, og hvis ikke julestemningen allerede havde sneget sig ind, så kunne man ikke undgå, at komme i julestemning efter besøget i den royale butik på Amagertorv.

Forventningens glæde mod juleaften begynder så småt i denne tid, og særligt efter et besøg hos Royal Copenhagen. Ved deres åbningsevent blev gæsterne budt velkommen og ført ind i den lille gård. Akkompagneret af fine juletoner spillet på strengeinstrumenter, gik gæsterne op af vindeltrappen, hvor en duft af gran og tændte stearinlys fyldte rummet.

For enden af trappen ventede julebordene, som i år er blevet dækket af seks af ballettens dygtigste dansere under temaet ”Op på tå for julen”. De 6 balletdansere har hver dækket et smukt julebord, og deres inspirationskilder og tanker bag, som du kan læse om nedenfor, er betagende.

Siden 1963 har det været en tradition for mange juleentusiaster i hele landet, at besøge Royal Copenhagens juleudstilling – og det forstår vi godt.