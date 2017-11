Nu løfter Illum sløret for dette års julevinduer

Lørdag den 11. november kl. 12 præsenterer Illum årets julevinduer. Men i år med et smukt, internationalt budskab. Dette års julevinduer går under navnet 'Love is the answer' og tematiserer julens centrale temaer om næstekærlighed, mangfoldighed, sameksistens og fred.

– For os handler julevinduer ikke bare om jul. Vi anser det som en mulighed for at lave et større statement, hvorfor vi forsøger at italesætte nogle aktuelle, internationale temaer. Derfor har det været vigtigt for os at lave en række smukke julevinduer, som kan forstås på tværs af religion, alder og køn. Julen handler naturligvis mest af alt om børnene, så derfor har vi også lagt stor vægt på elementer af leg. Derfor er vi glade for at kunne præsentere Københavns første interaktive vinduer, hvor børnene udenfor kan påvirke vinduernes udfoldelse, og få ting til at ske, fortæller Jeanette Aaen, Administrerende Direktør i Illum.