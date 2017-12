Lav din egen smukke og naturlige julepynt

Sådan gør du:

Bladet fra Ruskinds Kalanchoe er et grafisk smukt blad med en velour-agtig overflade. Det er derfor oplagt at bruge til dekorationer – især hvis kanten, som her, har fået et lag glimmer:

Brug trælim til at pensle de områder, der skal glimmer på – her er limen lagt på kanten af bladet. Herefter drysses områderne med lim over med glitter, og bladet lægges til tørre et par timer.