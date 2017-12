Lækre Kay Bojesen julegaver til hele familien

En plaid som ikke kradser, er en ren og skær drøm at hygge sig under. Plaiden er pyntet med et motiv af den ikoniske abe, og er tilmed vendbar. Plaiden er en perfekt gave til de nybagte forældre, som fortjener lidt luksus til deres lille nye.

Plaid, 100 % lamme uld, H 120 x B 80 cm., 999,95 kr., Kay Bojesen Denmark.