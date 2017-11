Koglen, der dufter og smager vidunderligt af jul

Pinjekogler er en luksus i Danmark

Pinjekogler kan ikke indsamles i Danmark, fordi træerne ganske enkelt ikke gror her. Det er større og grønnere kogler, end dem vi kender fra vores egne skove.

Derfor er pinjekogler også forholdsvis dyre, ca. 25 kr. pr. stk., og de fås sjældent i almindelige supermarkeder. Vi har dog lige spottet nogle i Brugsen og har desuden hørt, at koglerne kan fås i Torvehallerne i København.

Hvis man har en særlig god forbindelse til sin grønthandler eller specialkøbmand, kan det være, at han/hun vil bestille dem hjem.

Under alle omstændigheder er pinjekogler en dejlig spise. Og de er samtidig vanvittigt hyggelige at tilberede. Selvom tilberede måske er for vidt at gå, for en pinjekogle kan nærmest tilberede sig selv i din dagligstue, hvis du har tålmodighed til at se naturens lille vidunder udfolde sig.

Sådan åbner du pinjekoglen

Anbring koglen et lunt sted, for eksempel på radiatoren, og vent tre-fire uger. Pludselig en dag begynder de at 'springe ud' med en særegen knasen og knitren. Det er virkelig slowfoood.

Nogle foretrækker, at processen går hurtigere og bager pinjekoglerne i en ovn, til kernerne løsnes. Begge metoder giver den mest vidunderlige duft af skov og jul.



Se på videoen her, hvordan pinjekogler åbner sig i en ovn.