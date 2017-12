Juletræer: Natur eller plastik - hvad er bedst?

Hvert år bliver der dyrket og fældet mere end 10 millioner juletræer i Danmark, hovedsagligt Normann-gran. Dermed er Danmark en af Europas største producenter af juletræer – kun overgået af Tyskland – og det fører jævnligt til en diskussion om bæredygtigheden af juletræsproduktionen.

Juletræer kræver meget pleje

En juletræ skal nemlig passes og plejes, for at blive så pænt, at vi kræsne forbrugere har lyst til at tage det ind i stuerne og pynte det op. Det kræver sprøjtemidler, jævnlige beskæringer og skadedyrsbekæmpelse. Derudover skal de mange juletræer fældes, op på lastbiler og køres ud til forbrugerne. Alt sammen noget, der forurener.

Det får flere og flere til at vælge et kunstigt juletræ -fx et i plastik. Tanken er, at der ikke skal bruges sprøjtemidler, og at træet kan genbruges flere år. Det skulle betyde, at de kunstige juletræer er mere miljøvenlige end de ægte.

Er det sandt at kunstige juletræer er bedre end ægte?

Som det så ofte er tilfældet, er svaret ikke helt entydigt. Det viser en gennemgang, shoppingportalen ShopAlike har lavet, som du kan se på grafikken herunder.

Kort fortalt viser den, at det faktisk kan være mere miljøvenligt at sværge til kunstige juletræer. Men ... for der er altid et med ... det kræver, at man bruger det samme juletræ i mindst 20 år, før man køber et nyt. Men kig selv nærmere på grafikken. Der er mange sjove oplysninger. Fx får du gode råd til, hvad du kan gøre med dit udtjente juletræ – uanset om det er ægte eller af plastik.

