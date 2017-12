Julens smukkeste buket

De pompøse hvide hyacinter får en utrolig fylde og intensitet, når de, som i denne buket, står helt tæt og stramt bundet sammen. Blomsterne er er skåret lige af i stænglerne og bundet sammen med et smukt silkebånd, så de kan stå i balance på det smukke fad, hvor de spejler sig i den blanke overflade.

For at give lidt kontrast og understrege stemningen af jul, er der bundet nogle sølvkogler ind i buketten, hvilket giver maser af bling bling, og jule glimt.Henover buketten er der arrangeret lette grangrene, samt en enkel fin let gren, der er sprayet med sølvspray og glitter.

Du skal bruge:

Ca. 40 hyacinter, alt efter størrelse på buket. De skal blot stå tæt, og skabe fylde.

Sølvkogler

Grangrene

Sølvspray

Glitter.