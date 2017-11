Mangler du gaven til manden, der elsker kaffe? Så forkæl ham med denne skønne espressomaskine fra Siemens. Maskinen sørger for at kværne bønnerne med henblik på at få den optimale aroma ud af dem og sørger for optimal temperatur, så kaffeelskeren kan få sin kaffe, præcis som han vil have den.

Espressomaskine, TI303203RW, 5599 kr., Siemens.