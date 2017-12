Jule getaway til London

The Royal Exchange

Hvert år rejses et over 7 meter højt træ ude foran The Royal Exchange, men lige i år er det helt specielt – i hvertfald for os, som er stolte af vores danske designhistorie. I år er det storslået træ nemlig sponsoreret af Georg Jensen, og er pyntet fra top til tå med over 100 pyntegenstande fra det kendte brand.