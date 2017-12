Jule-getaway: Smuttur til Berlin

O Tannenbaum

I decembermåned er mange af os glade for, at opleve den traditionelle danske jul, men hvis du alligevel har brug for nye omgivelser, så er Berlin en oplagt by at søge til. Jul i Berlin er (næsten) lige så hyggelig som i Danmark, og der er mange muligheder for, at finde hyggelige markeder med flotte juleudstillinger.

Gendarmenmarkt julemarked

Besøg et af de mest populære julemarkeder i Berlin – som tilmed også er en af de aller hyggeligste. Du kan kigge på, og købe flotte souvenirs, drikkevare og selvfølgelig alverdens julepynt.

Den tyske jul kan være lige så kold som den danske, derfor er det rart, at kunne gå ind i de varme telte, og få serveret lidt varmt at drikke. Hvis man er ordenligt pakket ind i vintertøjet, kan man også blive udenfor ved scenen, hvor der både er musik og danse forestillinger.