Jul i Tivoli åbner i år med helt nyt juletema

Tivolis julegæster vil kunne opleve det 2000 m2 store jernbaneområde, der går under navnet "Den store Julerejse", med en jernbane der strækker sig over hele Plænen. Gæsterne vil kunne stige ombord på et stort damplokomotiv, fra den etablerede jernbanestation, der vil føre dem gennem det fine julelandskab, hvor små boder og karruseller skaber en skøn julestemning. Lokomotivet er lavet af glasfiber men vejer hver et ton. Temaet bygger på følelsen af at rejse på tværs af landet for at holde jul med sine kære.

Samme dag tænder julemanden de mange lys på det store juletræ foran Tivolis Koncertsal sammen med skuespillerne Mikkel Lombord og Pelle Emil Hebsgaard, som du også kan se i julemusicalen "ELF - The Musical", der har præmiere den 23. november i Tivolis Koncertsal. Musicalen er en del af dette års juletema og er et skønt juleeventyr af Broadway-hittet af samme navn.

Så er du i julestemning eller i mangel heraf – så kridt juleskoene og tag en tur forbi Tivoli og oplev det julespækkede program i Tivolis eventyrlige have.