Jul i herskabslejlighed midt i København

På bordet står der vaser i alle former, da Pernille er vild med den leg, det bringer til bordet. En stor koglegren fra skoven pryder i baggrunden sammen med to hvide calla-liljer. Alle glasvaser er vintagefund og kan købes i Sacrecoeur. Diodelyset My new flame er designet af Ingo Maurer.

Når kalenderen siger den 24. december, er hele familien samlet til frilandsgås fra Sønderjylland med et væld af traditionelt tilbehør. Dog kan Pernille godt lide at tænke en smule ud af boksen, så hun serverer ofte et alternativt indspark – på den måde er der lidt nytænkning blandt alle de velkendte retter. Og derefter danser de, store som små, ældre som unge, rundt om juletræet og gennem hele lejligheden, mens de skråler højt.