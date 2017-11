Inviter til adventshygge

Hvis du mangler en lækker småkage til adventshyggen, som er lidt udover det sædvanlige, så er de her et sikkert hit. Småkagerne her minder lidt om finskbrød. De er sprøde, smager skønt af smør, er fyldt med mørk chokolade og har en knasende lækker overflade med saltede nødder. Læs opskriften her.

© Anders Schønnemann