Hot jule getaway – kan du gætte hvor?

Spurvebakkerne

Et flot sneklædt landskab er ikke noget, vi ser hvert år i Danmark, derfor er det med at nyde det, når chancen byder sig. I Moskva er der rig mulighed for, at nyde synet af sne, og en af de bedste udsigter over byen finder du fra Spurvebakkerne. Her finder du også Moskvas Statsuniversitet, men bakkerne dækker også over en park, som i hele vintersæsonen er et skiterræn, hvor alle er velkommen.