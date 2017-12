Her er årets juledug

Dugen Finsdottir fås i hvid og i farven Winetasting/bordeaux. Den hvide vil være i den faste kollektion, mens den bordeaux er en årsdug, som kun fås i en limited edition på 200 (broderede nummererede) eksemplarer i 2017. Dugene er coatede. Fra 1200 kr. i størrelsen 140 x 205 cm., Georg Jensen Damask.

Nørderi med sans for kvalitet

Georg Jensen Damask har designet juleduge siden 1975. Det er en tung arv at løfte. Eller?

– Jeg kan godt lide tanken om at skabe en ting, som kan gå i arv, som samler familien og bygger bro mellem generationer og traditioner. Der er jo bæredygtighed i at designe en ting, som vi tager med os gennem livet. Hvor kvaliteten skal holde længere end designet. Jeg har været i arkiverne for at se og mærke på kvaliteterne – det er en skøn oplevelse at arbejde for et firma, som nørder med og ikke går på kompromis med kvaliteten. Så jeg vil sige, at det har været en spændende proces, og ikke spor svær, fastslår Thora. Der er også viskestykker og køkkenhåndklæder i Georg Jensen Damasks Finnsdottir-kollektion. Desuden producerer Finnsdottir selv stjernen fra mønstret i hvid keramik. Fås i æske med 3 stk. til 250 kr., Finnsdottir.