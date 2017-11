Haps haps haps... Lav din egen snaps!

Brug hele råvare

Med mindre det står i opskriften, så lad være med at skære i råvarerne – på den måde bevarer de bedst smagen.

Opbevar din snaps et køligt sted

Du behøver ikke nødvendigvis fylde dit køleskab op med snaps, men opbevar dem i et skur, eller et køligt rum i hjemmet. Så stilner aldringsprocessen, og snapsen holdes friskere i længere tid.

Undgå solen

I denne mørke tid er dette ikke det store problem, men hold alligevel snapsen væk fra direkte sollys, da solen kan ændre de aromastoffer, der findes i råvarerne.

Tilsmagning

For alle hjemmelavede snaps gælder det, at hvis smagen er for bitter eller kraftig, kan den justeres med enten vodka eller klar snaps. En færdig snaps kan også sødes med flydende sødekilder som ahornsirup, honning eller lignende.