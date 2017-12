Giv adventskransen nyt liv

Kransen har strålet og talt dagene ned, men er måske ved at se lidt trist ud. No panik! Du kan nemt pifte den op, så den står fin og frisk igen juleaften, 4. søndag i advent, juleaften. Her nogle hurtige tip til nyt look:

Fjern alle de gamle lys og sæt nye i – enten en ny farve eller anden form.

Saml eller køb lidt trold-fyrregrene, og arrangér det på kransen. Det kan også være grene af mistelten

Har den fået små grimme pletter kan du lime (med limpistol) ekstra pynt på: Det kan være kugler, nødder, kogler eller find nogle farved blade og sæt dem på med nåle. Her er brugt farvede magnolieblade.