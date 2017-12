BANG. Bordopdækningen viser sig at være endnu voldsommere i 80'erne, end 90'erne. Enorm borddekoration i korn, græs og røde kugler fylder næsten hele bordet, og under den finder vi en røde dug med snefnug og flæser. Der er detaljer over alt – i det mindste holdes farverne til guld og rød, så man ikke bliver helt rundttosset. Men er vi heller ikke her glade for dugen, som er lavet i guldfarvet pvc-plast. Helt ærligt.