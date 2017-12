Få inspiration til at dække et overdådigt julebord

En buket af tørrede blomster fra Faded Flowers bringer skønne efterårsfarver ind i borddækningen.

– Min dør er altid åben. Hvis nogen ikke har noget sted at holde jul, så holder de det bare hos os. Forstå mig ret, jeg holder ikke bare døren åben for alle, men det er før sket, at der har været opbrud i nogle venners familie, og så holder jeg rigtig meget af at kunne åbne min dør og glæde andre, smiler Nina.

Julen betyder for Nina også, at der er plads til barnlige stunder. Hun

synes, det er skønt at få lov til at være barnlig den ene gang om året. Det betyder blandt andet, at hendes teenagedrenge endnu ikke tør tro på, at julemanden ikke findes. Og det er der en helt bestemt grund til.