Et anderledes julebord på Vesterbro

Rasmus designer enkelte og funktionelle møbler. Bænken i gangen er eget design og har titlen Offline. Det er en telefonbænk, som han lavede til Snedkernes Efterårsudstilling i 2015.

– For mig er julen et grantræ med lys, og i år har jeg valgt at bruge grantræer med kogler, som skulle smides ud, fordi de var skæve. Koglerne er træets egen pynt, forklarer Rasmus, der hvert år henter juletræet i Sverige, hvor familien har en ødegård.

– Der er noget særligt over at fælde sit juletræ fra eget landsted. Vi har året igennem snakket om, hvilket træ der skulle blive årets juletræ, og så glæder vi os til, at vi skal hente det. Det minder mig altid om Grantræet af H.C. Andersen, forklarer Rasmus, for kun det helt rigtige træ finder vej til stuen på Vesterbro.