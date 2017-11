Er du klar? Sådan laver du nemt en flot kalenderlys-dekoration

Det behøver slet ikke være så svært at lave en juledekoration til kalenderlyset, der ligner en million, men kun tager kort tid at sætte sammen. Det forklarer blomsterkunstner Annette von Einem, der har sagt ja til at vise BO BEDREs læsere, hvordan man gør. Samtidig understreger hun, at hvis man ikke er vild med kalenderlys, eller man bare er kommet for sent i gang, så kan dekorationen også bruges til andre former for lys.