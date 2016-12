Engang var nissen husgud og pebernødder hårde som sten

Fra mig til dig

Ideen med at give hinanden gaver til jul er faktisk ældre end selve julen. I Romerriget var gavegivningen nemlig en del af vintertidens festligheder. Kristendommen tog traditionen til sig, da den kristne jul blev udbredt og her kunne de kristne begrunde gavegivningen med, at de vise mænd havde bragt gaver til jesusbarnet.

Men selvom det er en ældgammel tradition kan det jo godt være svært at leve op til den. Mangler du inspiration, så find årets julegaver her - der er noget i alle prisklasser.

Og ellers er den helt oplagte gave selvfølgelig denne.