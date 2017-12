Det personlige julebord – sådan kommer du i gang

Det er ikke overraskende, at Henriette Stab har et blomstrende hjem. Hun ejer sammen med sin mand, Claus Gerners, virksomheden De Fire Årstider Home og arbejder som blomsterbinder og dekoratør. Deres villa i Nordsjælland er fyldt med smukke stillebens og tryllebindende buketter – også i december, som ellers er travl for parret. Derfor er det vigtigt for Henriette at være på forkant med forberedelserne, så korthuset ikke ramler.

– Jeg når sjældent at hygge mig så meget i december, som jeg gerne ville. Derfor sørger jeg for at være ude i god tid, så alle julegaverne er klaret inden 1. december, forklarer hun.