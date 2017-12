Vær med når d'Angleterre åbner den første låge på julefacaden

Igennem årene har Hotel d'Angleterre gjort det til tradition at pynte deres facade op til jul med flotte og eventyrlige juledekorationer. I år er ingen undtagelse, og dette år hyldes en nationalt og internationalt kendt stamgæst. Den hemmeligholdte gæst blev afsløret for offentligeheden den 24. november og viste sig at være den folkekære forfatter H. C. Andersen. Hans skønne eventyr bliver derfor en integreret del af dette års julefacade, der lyser op ved Kongens Nytorv i vinterens mørke.

På facaden er illustreret en kalender med 24 låger, hvor der hver dag kl. 17 åbnes en låge fra den 1. til den 24. december. Bag hver låge gemmer sig en lille animationsfilm af et af H. C. Andersens mange eventyr.

Tag familien under armen og vær med i dag kl. 17 når den første låge i kalenderen åbnes og mærk den eventyrlige stemning. Arrangementet foregår ved Hotel d'Angleterre beliggende ved Kongens Nytorv.