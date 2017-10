BO BEDREs store julebog 2017 er et inspirationskatalog af spændende reportager fra smukke julehjem, inspiration til borddækning og ikke mindst masser af tip til, hvordan du laver de flotteste kranse, julehjerter o.lign.

Julebogen er et eksempel på, hvordan man som abonnent får ekstra meget for pengene. Det er nemlig kun som nuværende abonnent, eller hvis du tegner et nyt abonnement i forbindelse med vores seneste og meget fordelagtige kampagne, at du kan få fat i bogen.

Klik her, hvis du er abonnent og vil bestille julebogen.

Hvis du ikke allerede er abonnent, har vi et helt særligt introduktionstilbud, hvor du får seks numre af BO BEDRE, vores populære julegaveguide med mere end 500 gaveideer til hele familien samt BO BEDREs store julebog for kun 199 kr. Det er en besparelse på 389 kr.