Annette von Einems julepynt: 7. december

Ind i mellem skal der ikke så meget til, for at skabe en dekoration, der gør lidt ekstra fra rummet, hvor den bliver placeret. Det gælder eksempelvis dagens dekorations-tip, der kort og godt går ud på at lave juledesign på stativer.

De giver en ekstra dimension til lokalet, og er flotte både alene, men især, hvis de står flere sammen. Det siger blomsterdesigner Annette von Einem, som samtidig råder til, at man altid stiller et ulige antal samme: det giver det pæneste resultat.

Det er kun fantasien, der sætter grænserne for, hvordan du kan lave en juledekoration på stativ – der er frit slag for at anvende alle former for blade, grene eller andre materialer. Det vigtige er, at man lader dekorationen have en lethed og luftighed over sig, så den nærmest svæver på stativet.

Hvis du ikke har mod på selv at lave denne type dekorationer, så kan du købe dem færdige hos Annette von Einem i hendes pop-up-shop.

Alle er håndlavede, og ikke to er helt ens. Fås i 30, 40 og 50 cm højde.

Luftplante med glitter på guld stativ. 395 kr.

Troldfyr med guldring med grønne diamant sten. 275 kr.