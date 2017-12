Annette von Einems julepynt: 6. december

Vi elsker at hente gran, kogler og andre naturlige materialer indenfor i julen. Den traditionelle tilgang er at lave en krans til døren eller til at lægge i fx stuen. Men hvorfor ikke prøve noget nyt i år? Annette von Einem holder af at lave fine julekugler af de ting, man kan finde i mange haver og selv skab med lidt fantasi. Her er hendes bud på årets fineste julekugler, der består af uendelige ranker af tråd og grangrene i lag.

Du skal bruge: