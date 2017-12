Annette von Einems julepynt: 5. december

Når man tænker på juletræspynt, bliver det ofte meget traditionelt. Julekugler, flag, engle osv. Det skyldes naturligvis, at det er de ting, vi glædes over at tage frem år efter år og mindes tidligere års jul.

Men måske er det i år, det er tid til at prøve noget nyt – eller til i hvert fald at inddrage et nyt element i juletræets pynt. Det synes Annette von Einem, som har ladet sig inspirere at de fjer, hun ser mange steder i moden og boligindretningen.

Det har ført til, at hun har kreeret et enkel og fjerlet ophæng, du nemt kan lave selv.