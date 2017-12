Annette von Einems julekalender: 9. december

Både mennesker og dyr skal mærke at det er jul – og det har Annette von Einem råd for. Her i den søde juletid hun nemlig skabt en udendørsdekoration, der ikke alene er et festligt indslag i haven, men også giver masser af mad til fuglene.

Yderst ser det ud som en hvilken som helst anden dekoration, men det er det indre, der gælder: her er gemt en stribe fedtkugler, som de små fugle kan sidde og smaske i, når temperaturen falder.