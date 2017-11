Til personen der har alt

Ja, vi har alle én – personen der har alt. Det kan blive et helt maraton at bevæge sig ud i byen på udkig efter en gave til denne person. Men en varm te slår aldrig fejl, og så er det godt, at Cocoon Tea Artisans har mange forskellige slags te. Fås i fine, dekorative bøtter der pynter fremme på hylderne.

Te, Earl Grey, 199 kr., Cocoon Tea Artisans.