9 juletræer til dig uden meget plads

Lidt plads – storslået stemning

Med mindre plads kan det være svært at finde et sted til et stort juletræ. Vi har samlet forskellige alternative bud på, hvordan du kan indrette hjemmet med et utraditionelt juletræ. Bare fordi du ikke har meget plads, skal du ikke snydes for den hyggelige julestemning, som et juletræ giver.

Vores samling af alternative juletræer består både af små træer til vindueskarmen eller beregnet til ophæng. Men også store dekorationer har deres plads i galleriet – "træerne" er af anderledes materiale, og de alle holder sig ind til væggen for at spare mest plads.