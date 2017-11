De nye kalenderlys fra Normann Copenhagen udfordrer vores klassiske forståelse af, hvordan kalenderlys skal se ud. De har lanceret to forskellige designs: Jolly, er et multifarvet stribet lys, som skaber spil i indretningen, og Keep it Simple, som ses på billedet, er mere nedtonet i kønne violette nuancer, Normann Copenhagen.

© Normann Copenhagen