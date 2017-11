6 skønne juleideer du let selv kan lave

DU SKAL BRUGE

Oasis-kransFrøstande fra klematis eller lign.Små husløgTidslerBærgrene, fx viburnum-bærStåltrådLimpistolSlanke sølvlys.

SÅDAN GØR DU

Oasis-krans lægges i vand, så den er tung og vandmættet. Kransen kan placeres på et fad. Massevis af afblomstrede klematis placeres tæt og skaber et "floffy" look. Der kan også bruges rød enebær. Klematis er stukket helt tæt ind i det meste af kransen, og ca. en femtedel af resten af kransen er dekoreret med forskellige materialer. Først er der anvendt grangrene for at dække lidt af bunden, derefter bærgrene, husløg og tidsler. Nødderne er sprayet med sølv.Sidste detalje er et par fyrgrene, som lægges på toppen af kransen. Det flotte bord er designet af Sebastian Herkner for ClassiCon , og fås hos Design Ambassaden. Tapet fra Rue Verte