5 fantastiske juleborde

Har du nogle særlige juletraditioner?

En af mine nyere, men vigtige juletraditioner er at se Hotel d’Angleterres store juleudsmykning blive tændt på facaden ud mod Kongens Nytorv. Hvert andet år bliver der lavet en ny udsmykning, og jeg var så heldig selv at bidrage til udsmykningen efter renoveringen og genåbningen i 2013. Udsmykningen er en fantastisk gave til julestemningen i København. Derudover er det en fast tradition for mig og min mand at hente julesmåkager og konfekt hos La Glace. De fås simpelthen ikke bedre.

Hvad spiser I hjemme hos jer juleaften?

Jeg er ikke den store kok, men holder utroligt meget af veltilberedt mad. Heldigvis er min mand god til og glad for at lave mad, og for at glæde mig laver han altid både and og flæskesteg, da det har været traditionen i min familie. Derudover finder han hvert år på en ny forret for at variere julemenuen lidt. Desserten ligger jo altid fast; risalamande, som jeg holder rigtig meget af.