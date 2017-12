Hvordan holder I jul? Vi har spurgt BO BEDREs læsere

10 sjove facts om, hvordan BO BEDREs læsere holder jul

Julen er hjerternes fest, men traditionerne er forskellige fra person til person og familie til familie, så derfor spurgte vi jer om, hvordan jeres jul var. Det er der kommet en række hjertevarme svar ud af.

33% har snydt med mandlen.

Juleaften er en dag, hvor man godt må snyde lidt – i hvert fald når det kommer til mandlen i ris a la manden. Det mener en tredjedel af jer, og ”snyderne” har da næsten også altid snydt på en måde så det er kommet de mindste ved bordet til gode. Vi har samlet et lille udpluk af jeres svar herunder:

– Som barn, var det næsten altid min bedstefar der fik den, og så listede han den hen til mig.

– Lasse, som på det tidspunkt var det yngste af mine børn og som bestemt ikke kunne lide ris a la mande, kunne godt lide kirsebærsovs, og på en eller anden måde fik min svigermor sneget en mandel i Lasses kirsebærsovs.

– I min barndom, hvor vi holdt jul hos vores mormor og morfar, tog vi 5 mandler med (mor, far og tre søskende). Min mormor var lige ved at græde - hun var et meget regelret og traditionsorienteret menneske. Sjovt!

– Som barn fik jeg altid mandlen af min onkel. Han havde stjålet den i køkkenet, når min moster troede at han blandede den i ris a la manden.

0% synes, gaverne er det vigtigste juleaften

Vi gætter på, at resultatet ville være lidt anderledes, hvis vi spurgte børn, men vi kunne ikke undgå at smile over hele hovedet, da vi så denne statistik. ”Hyggen” er den absolutte topscorer, for hele 81% mener, at denne er det vigtigste. Og her må vi give jer ret.