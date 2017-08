Ville du også ønske at din arbejdsplads så sådan ud? Nomad Workspace er indrettet af Natalia Sanchez. Se mere på nomadworkspace.com.

Dette mobile, bærbare liv, eller denne ad hoc-kultur, er ny for mange af os. For tryghedsnarkomanen et rædselsscenarie, for den superinnovative et tag selv-bord af muligheder. I København er der flere kontor-hoteller, indrettet som hyggelige hjem, og det nyeste af slagsen er Nomad Workspace – et særdeles vellykket projekt med 180 arbejdsstationer i et gammelt domhus.