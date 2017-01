Westmarket - København har fået et nyt madmarked

I medierne bliver Westmarket fremhævet som et perfekt match til det, man opfatter som landets største hipsterhood: Vesterbro.

Og det kan da også godt være, at Westmarket af den grund har gode kort på hånden, hvis der skulle blusse en madmarkedskrig op en dag.

Men derudover lever der også mange helt almindelige mennesker på Vesterbro, som bare gerne vil have noget godt og spændende at spise, uden at det behøver at vrimle med tjenere, og uden at man behøver at leve op til en sleben restaurantetikette. Og er det ikke det, der er ideen i et madmarked?

Læs mere om åbningen af Westmarket og følg med i, hvad der kommer til at ske i passagen på Westmarkets hjemmeside.

Åbningen er torsdag den 26. januar kl. 10.

Adressen er Vesterbrogade 97. Der er dog også adgang til passagen mellem Kiwi og Nette på Matthæusgade.