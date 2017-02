Verner Pantons berømte Panton Wire kommer i smuk ny udgave

Verner Panton siger om sit arbejde:

"Hovedformålet med mit arbejde, er at provokere folk til at bruge deres fantasi. De fleste mennesker opholder sig hele deres liv i grå eller beige konformitet, og er bange for at bruge farver. Ved at eksperimentere med lys, farver, tekstiler og møbler og bruge den seneste teknologi, prøver jeg at vise nye veje for at inspirere folk til at bruge deres fantasi og gøre deres omgivelser mere spændende."

Se flere af Verner Pantons ikoniske lamper med oplysninger om priser og links til forhandlere