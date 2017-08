Til dig der ikke kan få nok af New York og New Yorker-stilen

Den rå murstensvæg er et af de helt sikre kendetegn ved New Yorker-stilen. De røde mursten bringer et råt, rustikt New Yorker-look til dit hjem. Også det industrielle design er meget karakteristisk for denne stil. Store industrielle lamper vil derfor passe perfekt ind i stuen, i køkkenet eller i soveværelset.

Shop looket her.