Tak, sådan en blomsterformet is vil jeg også gerne ha'!

Blomster is

Vi alle kender den normale gammeldags isvaffel, hvor runde kugler af is bliver stoppet ned i vaflen og toppet med en flødebolle og syltetøj, det smager lækkert, men er knapt så æstetisk. Hos I Creamy formes iskuglerne til en fantastisk blomst, som næsten bliver for flot til at spise.

Det kan være svært at regne ud, hvordan I Creamy bærer sig ad med at lave isblomsterne. Medejer Pichaporn Sapsittiporn fortæller, at de former blad for blad med en spartel, der er formet som et skohorn.



Den blomsterformede is er utrolig smuk, men ikke nok med det, så er smagene også meget spændende og der findes utallige smagsvariationer.

Så hvem vil ikke sige ja tak til en blomsterformet is med en fantastisk smag?