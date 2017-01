Smukke pasteller, organiske former og unikt design

Nordisk og moderne udtryk

Urtepotteskjuler, vaser og fade. Der er ikke de former og størrelser, som du ikke kan finde i Kählers nye smukke Unico-serie. Resultatet af serien bærer præg af et stærkt samarbejde mellem Kähler selv og Anders Arhøj, som du nok bedst kender for de små spøgelser i keramik. På trods af de forskellige former, størrelser og farver, klæder de små genstande hinanden og vil passe ind i hvilken som helst indretning.

