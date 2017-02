Skab en personlig og anderledes indretning i hjemmet med voksen-lego

Mange muligheder

Everblock gør det muligt at skabe en masse forskellige løsninger i indretningen, som ikke behøver at være permanent. Dermed kan du hele tiden skabe nyt liv i hjemmet, enten ved at sætte en ny lego-væg op eller lave et nyt lego-sofabord. Mulighederne er uendelige og det er kun fantasien, som sætter grænser.

Everblock er forstørrede plastik klodser, som du kan bruge til eksempelvis at bygge en rumdeler, et skrivbord eller en stol. Klodserne findes i mange forskellige former og størrelser.