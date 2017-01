Sådan får du et sundere hjem

Et hjem med dårligt indeklima gør dig syg

Radon, PCB, skimmelsvamp, parfume, kemi fra rengøringsmidler, afdampning fra byggematerialer og møbler samt småpartikler fra forbrændingsprocesser som fx madlavning og stearinlys. Vores hjem er fylde af sygdomsfremkaldende partikler, og eftersom de fleste danskere opholder sig mellem 12 og 16 timer i hjemmet, påvirker det vores helbred. Faktisk vurderer forskerne, at der årligt mistes 22.000 sunde leveår i Danmark som følge af dårligt indeklima. Men hvor skal man sætte ind, hvis man så let og billigt som muligt vil gøre sin bolig sundere?

Det har CISBO, Center for Indeklima og Sundhed i Boliger, som er et samarbejde mellem landets førende forskere på området, undersøgt.

Konklusionen er helt entydigt, at det, vi skal bekymre os om, er småpartikler fra forbrændingsprocesser, dvs. især sod fra stearinlys, madlavning og forurening fra fx trafik udenfor. Småpartiklerne står for 2/3 af de tabte sunde leveår. Samtidig ved man, at kun omkring 25 procent af forureningen kommer udefra: det er altså beboerne selv, der står for langt den største del af forureningen.

- Man kan begynde med at slukke sine stearinlys, fastslår Steffen Loft, der er professor på Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.

En undersøgelse af indeklimaet i en række københavnske ikkeryger-hjem viser, at i hjem, der tænder stearinlys, står sod fra lysene for over halvdelen af den samlede småpartikelforurening.

- Det viste sig også, at mere end 50 procent af københavnerne i undersøgelsen tændte stearinlys mere end 4 gange om ugen. Den næststørste forureningskilde er madlavning. Især stegning og brødristning skaber mange småpartikler, som beboerne indånder, siger Steffen Loft.

Forskerne ved ikke præcis, hvor mange, der dør af småpartikelforurening i hjemmet, men at problemet er alvorligt, er forskerne ikke i tvivl om.

- Vi har ikke et overblik over, hvor mange der dør af de småpartikler, vi selv laver i hjemmet. Men vi ved, at der hvert år dør 3000 danskere af småpartikler fra trafik. Og jeg var meget overrasket over, hvor mange hjerte-kar-sygdomme, småpartiklerne i hjemmet er skyld i, siger professor Lars Gunnarsen fra Statens Byggeforskningsinstitut på Aalborg Universitet.

Forskerne mener, at selv om man ikke direkte kan overføre tallene fra trafikforurening til antallet af døde som følge af dårligt indeklima, så er der ingen tvivl om, at de mange danskere, der får hjerte-kar-sygdomme, allergier og sygdomme i luftvejene, på grund af dårligt indeklima, også resulterer i mange dødsfald. Dødsfald, som i mange tilfælde kan undgås, blot ved at ændre nogle vaner. Som fx at undgå stearinlys, købe et effektivt emfang og, vigtigst af alt, at lufte ud flere gange om dagen.

- Man kunne have en hypotese om, at indendørs partikler nok ikke er så farlige som udendørs pga. forskelle i partiklernes kemiske sammensætning. Men den hypotese ser ikke ud til at holde, konkluderer Steffen Loft.