Sådan får du en designersofa til den halve pris

1. Skaf sikkerhed for, at møblet er ægte - kontakt en professionel

Bobedre.dk: Hvordan får man succes med at købe kvalitets brugte møbler?

Først og fremmest skal man være 100% sikker på, at det, man køber, også er det, det giver sig ud for at være. Det skal ikke bare være det, som sælger siger, at det er.

Det kan man ikke afgøre uden en vis erfaring. Skal du ud og købe noget, vil jeg derfor anbefale, at du kontakter et professionelt firma. Det er lidt ligesom når man skal købe en bil, så spørger man også ham, der har mest beskidte fingre, og som står og roder med det hver dag. Den slags er jeg altid villig til. Hvis nogen sender mig nogle billeder, så får de altid et reelt svar.

Mange af mine henvendelser får jeg pr. mail. Her kan der godt være divergerende opfattelser. Nogle gange bliver folk oven i købet sure, når de tror, de har en Børge Mogensen sofa, og jeg så må fortælle dem, at det er det ikke. Så kan jeg godt få noget af en skideballe. De har måske fået at vide hele livet, at det er en Børge Mogensen sofa. Men det bliver det bare ikke af den grund.

Er der også mange af de møbler, du får henvendelser om, der er forfalskede?

Efterhånden er de falske æg og svaner ved at være ude af markedet, men det sker stadig, at der er nogen, der forsøger at sælge noget for noget andet end det, det er.