Sådan dyrker du et klementintræ i stuen

Hvordan gror jeg et klementintræ

1. Når du skal plante dit klementintræ, skal du gøre det i en potte der er stor nok. Start med en potte der er mellem 50 cm og 70 cm i diameter og ca. lige så dyb, som den er bred. Brug en potte der har et drænhul i bunden og placér den med fordel på en underskål med hjul, så du let kan transportere træet rundt.

Når du skal plante træet, skal du sørge for at bruge veldrænet pottemuld, der er rig på organisk materiale og plante træet så knuden, hvor rodnettet og det originale jord fra planteskolen er bundet ind, er placeret lige over jordoverfladen i potten.

2. Placér dit klementintræ i nærheden af et vindue, hvor det har mulighed for at stå i fuld dagslys hele dagen. Hvis dit klementintræ ikke får nok sollys bliver det gulligt og kan ikke producere frugt. Du kan med fordel sætte dit klementintræ udenfor i de varme sommermåneder, så det modtager mest muligt sollys hele dagen.

Hvis du gerne vil give dit klementintræ et ekstra spark, kan du med fordel også placere en vækstlampe over dit klementintræ og lade det brænde hele dagen, så du er sikker på at træet får tilstrækkeligt med lys.

3. Hold øje med jorden i potten dagligt. Mærk jorden i potten med dine fingre, og vand træet når de øverste ca. 2,5 cm begynder at føles tør. Hæld vand på jorden med en vandkande indtil det overskydende vand begynder at dræne fra bunden af potten. Tøm det overskydende vand fra drypbakken eller underskålen under potten efter du har vandet. Hvis der er stående vand, kan det føre til råd i rødderne.

4. Klementintræer, der står indendørs har brug for en smule gødning året rundt. Gød med en gødningsblanding, der er lavet specielt til citrustræer. Denne slags træer har ikke en såkaldt “hvilende fase”, så de kræver løbende gødning.

Træer op til 90 cm skal gødes ved at drysse ca. 3 dl. gødning oven på jorden, nogle cm fra stammen. Træer der er op til halvanden meters højde gødes ved at drysse ca. 6 dl oven på jorden. Vand med det samme efter påføring, så gødningen bliver optaget i jorden. Gentag gødningen hver to til tre måneder.

5. Dit klementintræ har også behov for at blive beskåret. Benyt en beskæringssaks, som du har rengjort i en opblanding med 10 % blegemiddel. Klip de små skud, der udspringer langs stammen på træet. På den måde opstammer du dit klementintræ på en pæn måde.

Klip også visne eller døde grene af, fjern dem så tæt på stammen som muligt. Knib toppen af skuddene af, når ny vækst vises i foråret for at fremme en fuld og afbalanceret vækst. Indendørs citrustræer kan tåle beskæring til enhver tid for at opnå den ønskede form eller størrelse.

6. Vær opmærksom på træet og hold øje med almindelige indendørssygdomme og skadedyr, herunder bladlus og mider. Hvis træet skulle være smittet, kan du tage træet udenfor eller sætte det i et badekar, og derefter sprøjte bladene med en skarp stråle af vand for at fjerne skadedyrene.

Hvis du sætter dit clementin træ udendørs om sommeren, skal du sørge for at skylle bladene, før du bringer træet tilbage indendørs for vinteren.