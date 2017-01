Opdel dit hjem med glas

Den stilfulde rumdeler

En af tidens stilfulde indretningstendenser er skillevægge skabt i smuk kombination mellem glas og stålrammer. Med en skillevæg i glas får du en rumdeler, som får rummene til at virke lettere og tilføjer mere lys til de enkelte rum.

En rumdeler af glas har den unikke fordel, at den kan skille to rum ad uden at lukke dem helt af for hinanden, men derimod skabe sammenhæng mellem de forskellige rum. På den måde kan en glasskillevæg både samle og adskille rummene på én og samme tid.