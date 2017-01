En brændestabel kan også være et stykke design

Vi har surfet en tur på Pinterest-bølgerne og fundet disse elegante løsninger på brændestabler.

Intet er så stemningsfuldt som ild i brændeovnen eller kaminen, men brændestablen i sig selv er også et 'værk', og den er smuk uanset tidspunktet på dagen eller året.

Desuden er det ikke kun måden, man stabler på, men også opbevaringen, der giver mulighed for æstetik i og uden for boligen.